تجدد الاشتباكات بين عناصر بيت المقدس وإحدى القبائل برفح

تجددت الاشتباكات بين عناصر بيت المقدس وشباب إحدى القبائل بمنطقة جنوب #رفح اليوم الجمعة.

وقال شهود عيان من المنطقة إن شباب القبيلة استهدفوا عددا من عناصر بيت المقدس، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين، وعلى إثرها قام أفراد #التنظيم بحرق سيارة يقودها أحد شباب القبيلة، وقام آخرون بتفجير عبوة ناسفة في منزل جنوب رفح، ما أسفر عن مقتل شاب آخر من نفس القبيلة، كما قام التنظيم بتوزيع بيان يهدد أبناء القبيلة في حالة مناصرة الشباب الذين ينتمون للقبيلة.

وعلى صعيد آخر، أصيبت سيدة وطفل بشمال سيناء برصاص مسلحين مجهولين أثناء سيرهما بمنطقة الرسم غرب مدينة رفح، اليوم الجمعة.

وقالت المصادر "إن سيدة وطفلاً أصيبا بطلقات نارية، وصلا إلى مستشفى العريش العام، وهما أنعام عودة، 45 سنة، أصيبت بطلق ناري بالساق اليمنى، و#سامي_إبراهيم 12 سنة، أصيب بطلق ناري بالساق اليسرى، وجارٍ تحديد ملابسات وأسباب الحادث".