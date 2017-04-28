شاهد البابا يبهر الحضور بتحية "السلام عليكم" بالعربية

بدأ #بابا_الفاتيكان كلمته أمام #مؤتمر_السلام بالأزهر اليوم الجمعة، بتحية الحضور باللغة العربية قائلاً: "السلام عليكم" وردت القاعة بالتصفيق ورد السلام؛ ثم أردف قائلا إن العنف يؤدي إلى العنف والشر يؤدي إلى الشر هذه الحكمة، وكرامة الإنسان غالية وعزيزة على الله، ولا سلام دون الشباب واحترام الآخر والانفتاح على الحوار البناء.

وطالب البابا بضرورة السعي دائما على احترام الآخر وعدم ترسيخ الهوية المنغلقة، بل المنفتحة على الجميع والمتواضعة التي تسعى لإقامة حوار وإعلاء قيمة الذات والوصول إلى الارتقاء والمشاركة بين الجميع، داعيا الله أن يهب الجميع #السلام.

وأضاف نحن مسؤولون عن العنف الذي يظهر ولابد أن نكشف حقيقته، ولابد أن نكشف كل صور #الكراهية، إنه الله السلام، ولذلك لا يمكن تفعيل أي عنف باسم الله.