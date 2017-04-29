بحضور 30 ألفاً.. بابا الفاتيكان يقيم قداساً في مصر

ترأس #البابا_فرانسيس بابا الفاتيكان، القداس الذي أقيم باستاد الدفاع الجوي، بمشاركة الطوائف الست #الكاثوليكية في مصر، حضر القداس نحو 30 ألف شخص من #الأقباط بكافة محافظات مصر، وذلك تحت شعار "بابا السلام في مصر السلام".

وشهد استاد #الدفاع_الجوي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين القداس، حيث تم نشر قوات الأمن المركزي ورجال العمليات الخاصة بجميع المناطق المحيطة بالاستاد، فيما انتشرت قوات المفرقعات والكلاب البوليسية لتمشيط المناطق المجاورة خشية وجود قنابل أو مفرقعات.

وخلال القداس دعا البابا لنشر السلام بالعالم ونبذ العنف والكراهية، ووقف الحروب واحترام كرامة الإنسان واحترام الآخر.

وتحدث البابا عن عظمة المسيح ومواجهته بشجاعة للشرور والآلام، وصلى البابا لعروسين مصريين حضرا #القداس وبارك لهما.

وكان البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، قد وصل القاهرة أمس الجمعة، في زيارة تستغرق يومين، حيث التقى الرئيس #عبدالفتاح_السيسي والدكتور #أحمد_الطيب #شيخ_الأزهر وعددا من المسؤولين المصريين في زيارة تحمل رسالة سلام للعالم، وتأكيدا على وحدة أصحاب الأديان السماوية، ومخاطبة العالم بوحدة قطبي الشعب المصري.