اختفاء غامض لأول سيدة تولت منصب العمدة في مصر

تبذل الأجهزة الأمنية في #مصر جهوداً مكثفة للبحث عن السيدة ناهد لاشين أول سيدة تولت منصب #العمدة في مصر والتي اختفت بعد خروجها من منزلها قبل 37 يوماً.

وتلقى مدير أمن الشرقية بلاغا باختفاء ناهد لاشين عمدة #قرية_حانوت التابعة لمركز كفر صقر حيث أفاد أقاربها وأسرتها أنها أخبرتهم بالذهاب للطبيب ولم تعد حتى الآن.

وقال أفراد الأسرة إن ابنتهم البالغة من العمر 35 عاما تتمتع بحب وود أهل قريتها ولذلك رحبوا بتعيينها في منصب العمدة نافين وجود أي عداوات أو خلافات لها مع أحد بسبب طبيعة منصبها.

ناهد لاشين متزوجة من مدير المدرسة الإعدادية بقريتها، وتشغل منصب أمينة المرأة بالشرقية في حزب الحركة الوطنية الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق ولديها ولدان وبنت.