البابا: طرحت قضية الباحث القتيل ريجيني مع السيسي

كشف #بابا_الفاتيكان فرانسيس أنه طرح قضية الباحث #جوليو_ريجيني الذي عثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة في فبراير/شباط من العام الماضي، خلال محادثاته مع الرئيس المصري، عبد الفتاح #السيسي.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها البابا في مؤتمر صحافي عقده، مساء السبت، على متن الطائرة التي أقلته عائداً إلى #روما قادماً من #القاهرة في ختام زيارة رسمية دامت يومين، بحسب إذاعة الفاتيكان.

وحول ما إذا كان قد طرح قضية ريجيني مع السيسي، قال بابا الفاتيكان: "عبرت عن قلقي إزاء هذه القضية، والكرسي الرسولي ( #حكومة_الفاتيكان) قد تحرك بشأنها، وفق ما طلبه والدا جوليو ريجيني مني؛ لكن لن أقول كيف، ولكن الفاتيكان تحرك".

وتابع: "بشكل عام عندما أكون مع رئيس دولة، في حوار خاص، فهو يظل خاصاً إلا إذا اتفقنا على خلاف ذلك وأعتقد - وأكرر - أنه إذا كانت المقابلة مغلقة فإنني واحتراماً لطابعها أحتفظ بسرية ما يدور خلالها".

وريجيني كان طالب دكتوراه في #جامعة_كامبريدج، وتواجد بالقاهرة منذ سبتمبر/ أيلول 2015، لتحضير أطروحته للدكتوراه حول الاقتصاد المصري.

ثم اختفى مساء 25 يناير/ كانون الثاني 2016، في حي الدقي (غرب القاهرة)، قبل أن يعثر على جثته على طريق القاهرة الإسكندرية وعليها آثار تعذيب، في 3 فبراير/شباط من نفس العام، وفق بيان للسفارة الإيطالية بالقاهرة، آنذاك.