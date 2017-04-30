مصر تصدر كتاباً بجميع اللغات يفند أكاذيب الإخوان

لأول مرة تصدر وزارة مصرية كتاباً ينفد أباطيل جماعة #الإخوان وأكاذيبهم ويكشف وسائلهم لهدم الدول والانقضاض على المجتمعات، مستدلاً بالأدلة وبمزيد من العمق والتأصيل.

واعتمد #وزير_الأوقاف المصري الدكتور #محمد_مختار_جمعة، نشر الكتاب الذي أطلق عليه "ضلالات الإرهابيين وتفنيدها"، ويكشف فيه حقيقة #الإرهاب والإرهابيين، ويدحض أباطيلهم وافتراءاتهم، وتحريفهم الكلم عن مواضعه، في تكفيرهم الناس بغير حق واستباحتهم الدماء والأعراض والأموال بغير حق، وعملهم على إسقاط الدول باستهداف جيشها وشرطتها ومقدرات حياتها، سواء عبر الاستهداف المباشر أم عبر الدعوة إلى الهدم تحت غطاء التظاهر السلمي أو العصيان المدني، أو الإضراب الموجه عن الطعام.

وقال الوزير المصري إنه إيماناً منا بخطر الإرهاب الداهم على الإنسانية جمعاء، وإسهاماً منا في كشف وتعرية هذا الفكر، وبيان زيفه وزيغه، وضلاله وإضلاله، اعتمدنا نشر أهم وأجرأ كتاب في مواجهة الإرهاب.

وأضاف أنه تم نشر الكتاب إلكترونيا وسيتبعه #النشر_الورقي خلال أيام وترجمته لعدة لغات، لبيان حقيقة هذه الجماعة الضالة والمضللة وكشف حقيقتها أمام العالم.