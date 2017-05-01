الجيش المصري ينفي عزمه إنشاء قاعدة عسكرية في إريتريا

نفى مصدر عسكري مسؤول في #الجيش_المصري، الاثنين، ما يتردد حول اعتزام #القاهرة إنشاء قاعدة عسكرية في #إريتريا.

وقال تقرير منشور في صحيفة "سودان تريبيون"، نقلا عن تقارير إريترية، إن مصر تواصلت مع #الصومال و #جيبوتي بهدف إنشاء قاعدة عسكرية قبل أن توافق إريتريا.

ومعلقا على هذا التصريح، قال مصدر عسكري مصري مسؤول إنه "لا صحة لهذه التقارير، ومصر لا تعتزم إنشاء أي قاعدة خارج أراضيها".

وأوضح تقرير " #سودان_تريبيون" - الذي تناولته العديد من الصحف ووسائل الإعلام - أنه إذا تأكد صحة الخبر فإن مصر ستكون الدولة الإفريقية الأولى التي تستفيد عسكرياً من الموقع الاستراتيجي لإرتيريا، والأخيرة تنفي السماح لدول أجنبية بإنشاء #قواعد_عسكرية على أراضيها.