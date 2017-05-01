فيديو.. حادث دهس بشع لشاب مصري

أثار حادث #دهس بشع لشاب #مصري في الثلاثينيات من العمر غضب مستخدمي مواقع #التواصل_الاجتماعي.

وتداول #مغردون #فيديو للحادث الذي وقع بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة #فيصل جنوب العاصمة المصرية #القاهرة، والتقطته كاميرا مثبتة بأحد المحال التجارية القريبة من موقع الحادث.

وشوهد الشاب، ويدعى إسلام، يسير في الشارع ثم يتوجه لسيارة تقف على جانب الطريق، ويقوم بمساعدة قائدها في تشغيلها بدفعها من الخلف، وأثناء ذلك تأتي سيارة مسرعة وتدهسه بقوة.

وأصيب الشاب بكسور بالغة، وقام المارة بنقله للمستشفى في حالة #حرجة، كما سلموا قائد السيارة التي دهسته إلى #الشرطة.