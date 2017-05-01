هكذا ردت خارجية مصر على تجديد جواز سفر البرادعي

في تغريده له على موقع #تويتر، طالب الدكتور #محمد_البرادعي نائب رئيس #مصر السابق، والمقيم في العاصمة النمساوية #فيينا حاليا السلطات المصرية بسرعة تجديد جواز سفره، معرباً عن خشيته من عدم تجديد السلطات لجواز سفره، بسبب آرائه المعارضة لسياسات الدولة.

وكتب البرادعي في صفحته على تويتر يقول إنه تقدم منذ 3 أسابيع بطلب لتجديد جواز سفره، وهو أمر يستغرق أياماً عادة، مضيفاً "آمل ألا يكون هناك خلط بين حقوق المواطنة وتأييد سياسات الدولة".

وخلال دقائق معدودة من نشر تدوينته فوجئ البرادعي بالمستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم #الخارجية_المصرية يرد على التغريدة قائلا "إنه تم تجديد جواز السفر وإرساله عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى السفارة المصرية بفيينا لتسليمه له".

يذكر أن البرادعي وهو دبلوماسي سابق، وكان مديرا للوكالة الذرية وتولى منصب نائب رئيس الجمهورية عقب ثورة يوليو، إلا انه ترك المنصب وغادر مصر عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.‫