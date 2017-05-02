إحالة أوراق مغتصب "طفلة البامبرز" لفضيلة المفتي

أحالت الدائرة 11 بمحكمة #جنايات_المنصورة، برئاسة المستشار مختار شلبي، قضية اغتصاب الطفلة التي لم تبلغ من العمر عامين والمعروفة إعلاميا بـ #طفلة_البامبرز المغتصبة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، مع تحديد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم.

وكان مدير أمن الدقهلية اللواء أيمن_الملاح قد تلقي بلاغاً بتحرير "نهي .ص" 29 عاما ربة منزل ومقيمة بقرية #دملاش مركز #بلقاس محضرا تتهم فيه إبراهيم محمود إبراهيم الرفاعي 35 عاما، عامل ومقيم بنفس القرية، بالتعدي على طفلتها التي لم تبلغ من العمر عامين، ما أدى إلى إصابتها بنزيف نقلت على إثره إلى مستشفى بلقاس في حالة خطرة، وذلك بالقضية رقم 8130 لسنة 2017 جنايات مركز بلقاس.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الذي اعترف بجريمته، وأنه استدرج الطفلة أثناء لعبها أمام منزلها وقت صلاة الجمعة إلى إحدى الغرف المهجورة، وقام بالتعدي عليها جنسيا حتى نزفت الدماء، فهرب كما اعترف بجريمته أمام هيئة المحكمة.