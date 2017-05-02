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السيسي في الإمارات غداً للتنسيق وتعزيز العلاقات

المصدر: القاهرة - العربية.نت
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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يتوجه الرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي غداً الأربعاء إلى دولة #الإمارات العربية المتحدة في زيارة لمدة يومين، لإجراء مباحثات مع قيادات دولة الإمارات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الرئاسة المصرية إن زيارة #الرئيس لدولة الإمارات في إطار علاقات الأخوة الوثيقة بين #مصر والإمارات، بما يساهم في دفع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتأكيداً على حرص الجانبين على استمرار التنسيق بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية، بهدف تعزيز العمل العربي المشترك وحماية #الأمن_القومي_العربي.

كلمات دالّة

#الإمارات, #الرئيس, #مصر, #الأمن القومي العربي, #عبدالفتاح السيسي

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