السيسي يطلع على ملابسات هجوم القاهرة ويطالب بضبط الجناة

عقد الرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً حضره المهندس #شريف_إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والعدل، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقدم اللواء #مجدي_عبدالغفار وزير الداخلية خلال الاجتماع تقريراً عن ملابسات الحادث الإرهابي الذى تعرض له عدد من رجال الشرطة أثناء اضطلاعهم بمهامهم في تأمين الطرق بمحافظة القاهرة، حيث أعرب الرئيس عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث من رجال الشرطة البواسل، مؤكداً على أهمية قيام الأجهزة الأمنية بضبط الجناة في أسرع وقت ممكن ومواصلة التحلي بأعلى درجات اليقظة والاستعداد .

وخلال الاجتماع تم عرض استعدادات الحكومة لشهر رمضان وخاصة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، والاطمئنان على التوريدات اللازمة من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع، وإتاحتها من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة في كافة محافظات.

ووجه الرئيس المصري بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، إلى جانب تكثيف الحملات لرصد الممارسات غير المنضبطة في الأسواق، والتي تؤثر في أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل.