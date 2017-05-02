صور.. مقتل ضابطين وأمين شرطة بهجوم إرهابي في القاهرة

أعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني في #وزارة_الداخلية_المصرية ، مساء الاثنين، مقتل ضابطي شرطة وأمين شرطة بهجوم إرهابي في القاهرة.

وأضاف بيان الداخلية المصرية أنه في حوالي الساعة 11.45 مساء (بتوقيت القاهرة) أول مايو الجاري، قامت عناصر مسلحة يستقلون سيارتين بالاقتراب من الكمين الأمني المتحرك أثناء مروره بميدان محمد زكي بطريق الواحة بتقاطعة مع الطريق الدائري دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، وأسفر ذلك عن مقتل كلٍ من:

1 - النقيب محمد عادل وهبة السيد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية #أمن_القاهرة.

2 - النقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس.

3 - أمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، وكذلك إصابة 5 من رجال الشرطة، وتم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى.

فيما تقوم قوات الأمن بتتبع السيارتين للعمل على ضبط الجناة الذين لاذوا بالفرار من مسرح الجريمة.