اكتشاف "أول حديقة جنائزية" في عاصمة مصر القديمة

كشفت بعثة أثرية إسبانية قرب مدينة #الأقصر عن أول حديقة جنائزية في منطقة طيبة العاصمة القديمة لمصر يعود تاريخها إلى 4000 عام، على ما أعلنت وزارة الآثار المصرية، الأربعاء.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن البعثة الإسبانية العاملة في دراع أبو النجا في البر الغربي للأقصر برئاسة خوسيه غالان، عثرت على الحديقة "في فناء مكشوف لإحدى المقابر الصخرية التي تعود لعصر الدولة الوسطى" (2123 - 1773 قبل الميلاد).

وقال رئيس قطاع الآثار الفرعونية في وزارة الآثار محمود عفيفي في تصريحات أوردها البيان، إن "هذا الكشف فريد من نوعه، حيث إنها المرة الأولى التي يعثر فيها على حديقة جنائزية في هذه المنطقة وتعود لهذا العصر إلى جانب أن الحدائق الجنائزية لم تكن معروفة من قبل لدى العاملين في #الآثار إلا عن طريق النقوش والجداريات المرسومة على مداخل مقابر الدولة الحديثة".

وتابع عفيفي أن "الكشف قد يساعد على تسليط الضوء" على أعمال البستنة التي كانت سائدة في طيبة المعروفة اليوم بالأقصر.

ووصف رئيس البعثة الإسبانية خوسيه غالان هذا الاكتشاف، موضحاً أن "الحديقة صغيرة الحجم ومستطيلة الشكل، وهي بطول ثلاثة أمتار وعرض مترين ومقسمة إلى مربعات صغيرة يقدر حجم كل منها بحوالي 30 سنتمتراً، ومن المرجح أنها كانت تحتوي على أنواع مختلفة من النباتات والزهور".

وأضاف "توجد في الحديقة منطقتان مرتفعتان من المرجح (أنهما) لزراعة #الأشجار، وعثر أيضاً في أحد جوانب الحديقة على جذر وجذع شجرة صغيرة طوله 30 سنتمتراً يرجع عمرهما إلى 4000 عام، إلى جانب العثور على وعاء يحتوي على البلح وغيره من الفواكه التي من المحتمل أنها كانت تقدم كقرابين".

كذلك عثرت البعثة في المكان عينه على مقصورة جنائزية صغيرة بالقرب من واجهة المقبرة الصخرية تضم ثلاثة أنصاب جنائزية ترجع للدولة الوسطى ويحمل كل نصب منها اسماً مختلفاً.

وقال عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس لوكالة فرانس برس إن "المصريين القدماء كانوا يذهبون لزيارة المقابر لتوزيع #القرابين عن روح المتوفى، فمن الممكن أن يكون هؤلاء الأهالي قد أقاموا حدائق في الفناء المفتوح للمقابر تزرع بالأشجار والزهور وتستخدم لتقديم القرابين كما يفعل المصريون اليوم بالذهاب إلى المقابر وتوزيع الصدقات".