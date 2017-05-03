الترابين تصطاد 10 داعشيين جدد بسيناء بينهم قيادي أجنبي

تمكنت #قبيلة_الترابين، وهي من أكبر قبائل سيناء، من اصطياد 10 داعشيين جدد بسيناء، بينهم قيادي أجنبي خطير يدعى #أسعد_العمارين وقامت بتسليمهم للجيش .

وذكر #موسى_الدلح، المتحدث باسم القبيلة أن مجموعة من شباب الترابين قاموا فجر اليوم الأربعاء بعملية نوعية ناجحة في عقر دار التنظيم الإرهابي بمنطقة #المهدية و #نجع_شبانة جنوب #رفح أسفرت عن القبض على أحد أخطر قياداتهم وهو المدعو أسعد العمارين 37 عاما غير مصري الجنسية، ومعه 9 من أتباعه من دون إراقة قطرة دم واحدة .

وأضاف لـ"العربية.نت" أن العمارين كان يتولى الإمداد والتمويل في التنظيم وسبق وتمكن من تجنيد الكثيرين، حيث يحظى بمكانة كبيرة لديهم، وهو صهر القيادي الإرهابي #شادي_المنيعي ويقيم معهم في سيناء منذ أكثر من 4 سنوات، ويتمتع في تحركاته بحراسات مشددة من قبل الإرهابيين، مؤكداً أنه الآن أصبح بحوزة الجهات المختصة للتصرف حياله .

وقال إن عملية اصطياده تمت بطريقة نوعية، حيث انتظره شباب القبيلة فور دخوله لوكره الآمن والمحصن وتمكنوا من اصطياده.

وذكر الدلح أن القبائل أعلنت انتفاضتها ضد التنظيم المتطرف، وقررت اصطياد عناصره وتطهير أراضي سيناء منهم، مشيراً إلى أن كل قبيلة ستقوم بملاحقتهم في مناطقها وتسليمهم للجيش.

وكانت القبيلة قد أعلنت أمس الثلاثاء تمكنها من قتل 8 داعشيين والقبض على 3 آخرين، بينهم قيادي كبير آخر، وهو مسؤول الحسبة المسؤول عن منطقة جنوب رفح و #الشيخ_زويد.

يشار إلى أن قبائل #سيناء قررت إنشاء تحالف قبلي يقوده الشيخ #عبدالمجيد_المنيعي، ويضم قبائل الترابين و #التياها و #الرميلات و #السواركة، ويهدف لملاحقة عناصر التنظيم وتطهير أراضي سيناء منهم بالتنسيق مع الجيش.