جلسة مباحثات بين السيسي والشيخ محمد بن زايد في أبوظبي

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع #الشيخ_محمد_بن_زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، وذلك عقب وصوله إلى العاصمة الإماراتية #أبوظبي في مستهل زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الشيخ محمد بن زايد رحب بالرئيس السيسي، مؤكداً أن مصر وشعبها يتمتعان بمكانة خاصة لدى #الإمارات وشعبها، مؤكداً موقف بلاده الثابت بمساندة مصر على كافة المستويات، بهدف تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو الاستقرار والتنمية.

كما أكد أن استقرار #مصر هو استقرار للمنطقة برمتها لما تشكله من عمق استراتيجي وتاريخي للعالم العربي. كما أعرب عن تطلعه لأن تسهم زيارة السيسي إلى الإمارات في تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين ودفعها نحو آفاق أرحب بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعكس حيوية العلاقات بين البلدين وتجسد حرص قيادتيهما على التواصل والتنسيق المستمرين لما فيه خير البلدين والدول العربية الشقيقة.

من جانبه، أعرب السيسي عن سعادته بزيارة الإمارات، مؤكداً اعتزاز مصر قيادة وشعباً بروابط الأخوة وعلاقات التعاون التي تربطها بدولة الإمارات، بقيادة #الشيخ_خليفة_بن_زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومعرباً عن التقدير لمواقف الإمارات الداعمة لإرادة الشعب المصري.

كما أكد السيد الرئيس أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تفرض تحديات كبيرة على كافة الدول العربية مما يستلزم تضافر جميع الجهود العربية لتعزيز #الأمن_القومي_العربي.

واستعرض الرئيس السيسي خلال اللقاء #المشروعات_التنموية الجاري تنفيذها في مصر، ولاسيما مشروعات إنشاء المدن الجديدة ومشروعات البنية الأساسية في مجالات الطاقة والنقل.

وأشار السفير علاء يوسف في هذا الصدد إلى إقامة "معرض #عقارات_مصر " في #دبي خلال الفترة من 5-7 مايو الجاري، وما يوفره من إمكانية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة وخاصة في المدن الجديدة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة أنه تم خلال المباحثات استعراض مستجدات الوضع الإقليمي في ضوء الأزمات التي تشهدها #سوريا و #اليمن و #ليبيا ، والتحديات التي تواجه الأمة العربية وعلى رأسها خطر #الإرهاب ، وتدخل بعض القوى الخارجية للعبث بأمن واستقرار الدول العربية، حيث تطابقت رؤى البلدين بشأن ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدولية بهدف التوصل لحلول سياسية لكافة تلك الأزمات، على النحو الذي يحفظ وحدة أراضيها ويصون سلامتها الإقليمية ومؤسساتها الوطنية، وبما ينهي المعاناة الإنسانية لشعوبها ويحقق مصالحها العليا.

وكان الرئيس السيسي قد وصل، الأربعاء، إلى أبوظبي على رأس وفد رفيع، حيث كان في استقباله #الشيخ_محمد_بن_زايد، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الإماراتيين.