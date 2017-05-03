"داعش" يسعى إلى توسيع نشاطاته في شمال سيناء

أعلن تنظيم "داعش" عبر مقاطع مصورة له أنه أسس قوة لتطبيق قواعده المتطرفة على سكان #شمال_سيناء في #مصر في محاولة للتعويض عن انتكاساته في #العراق و #سوريا و #ليبيا.

هذا ما أشارت له مقابلات مع سكان المنطقة وأظهرته لقطات فيديو للتنظيم يقول فيه إن فرعه في سيناء يسعى لفرض تطرفه على السكان المحليين، مؤسساً قوة لتطبيق قواعده المشددة.

التنظيم حظر التدخين وحلق اللحى بالنسبة للرجال، أو كشف الوجه بالنسبة للنساء، فضلاً عن تدميره للمقابر والأضرحة.

ونشر مقاطع تظهر جلد عناصره لرجل وقتلهم لاثنين آخرين بتهمة الكهانة.

خبراء أضافوا أن #داعش في السابق كان يركز على مهاجمة رجال الأمن، لكنه الآن يهدف لتأجيج #التوترات_الطائفية لتحقيق تفكك في البلاد.

ففي ديسمبر الماضي أودى #تفجير_انتحاري تبناه التنظيم استهدف #كنيسة في #القاهرة بحياة 28 شخصاً.

ثم قتل 7 #مسيحيين في شمال سيناء على مدار 3 أسابيع في نهاية يناير، قبل قتله لـ45 شخصاً الشهر الماضي في تفجيرين بكنيستين في #طنطا و #الإسكندرية.

ويحاول ما يعرف بـ #ولاية_سيناء التوسع في شبه الجزيرة على الرغم من الحملات العسكرية التي التي أسفرت عن مقتل مئات #المسلحين.