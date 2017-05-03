"صاحبة النصف طن" تصل الإمارات الخميس بطائرة مصرية خاصة

تصل إلى الإمارات، غدا الخميس، على متن طائرة #مصرية خاصة الفتاة #إيمان_عبد_العاطي #صاحبة_النصف_طن قادمة من #مومباي في #الهند للعلاج في مستشفى برجيل في أبوظبي.

وقالت #شيماء_عبد_العاطي شقيقة إيمان لـ"العربية.نت" إن "إيمان ستصل #أبوظبي غدا يرافقها فريق طبي متخصص من المستشفى الإماراتي لإكمال العلاج هناك".

من جانبهم، ووفقا لصحف هندية، قال مسؤولون في مستشفى #برجيل إن #إيمان ستصل أبوظبي الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت #الإمارات، مؤكدين أن المستشفى أكمل جميع التجهيزات والترتيبات الخاصة بنقلها من مطار أبوظبي إلى المستشفى، وكذلك تم توفير جميع الإمكانات الطبية ووسائل الإقامة في المستشفى.

وأوضحوا أنه سيتم إخضاع إيمان لسلسلة من الفحوص الطبية فور وصولها، تمهيدا لوضع خطة علاج كاملة لها طوال فترة إقامتها في مستشفى برجيل، مضيفين أن لدى المستشفى غرفا متخصصة، حيث سيتم علاج إيمان من أجل إعادة التأهيل العصبى والفيسيولوجي.

وأكد مسؤولو مستشفى برجيل أن هناك ناقلة خاصة تم استيرادها من إيطاليا لنقل إيمان، وسيكون بحوزة المستشفى خمسة ملفات تحتوي على 10 آلاف سجل طبي سيتم إعطاؤها لخبراء الرعاية الصحية في أبوظبي من أجل أن يتم علاج إيمان.

وكانت شيماء شقيقة إيمان قد اتهمت الطبيب الهندي المشرف على علاج إيمان بالخداع والكذب والتسبب في إصابة أختها بالشلل، وهو ما نفاه الطبيب لاحقا.

وخلال مقابلة على شاشة "العربية"، الثلاثاء الماضي، تم الاتفاق بين شيماء ومدير #مستشفى_برجيل على نقل إيمان للعلاج في أبوظبي.