أحدث صورة لمبارك من داخل مقر إقامته بمصر الجديدة

نشر #كريم_حسين مؤسس صفحة #انا_اسف_ياريس على موقع "فيسبوك"، والتي تهتم بنشر أخبار الرئيس المصري الأسبق #حسني_مبارك ويتابعها الملايين، أحدث صورة التُقطت لمبارك داخل مقر إقامته بمنطقة #مصر_الجديدة.

وظهر #مبارك الذي يحتفل اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ89 بصحة جيدة، ويقف بجواره ابنه الأكبر #علاء وحفيده عمر علاء.

مبارك انتقل للإقامة في منطقة #مصر الجديدة عقب خروجه من #مستشفى_المعادي العسكري، وبعد حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، ويستقبل ضيوفه من حين لآخر، ويمارس حياته اليومية المعتادة.

محبو وأنصار الرئيس الأسبق سينظمون احتفالية اليوم الخميس بمناسبة عيد ميلاده في منطقة الجزيرة، وهو تقليد يحرصون عليه سنويا منذ تُنحي مبارك عن الحكم، وكانوا في السابق يتجمعون أمام مستشفى #المعادي العسكري، حاملين صوره ولافتات تهنئة له، وينتظرون خروجه لهم من غرفته لتحيتهم.