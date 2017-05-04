بعد مشاركته بفيلم مع ليلى علوي ومنة شلبي.. انتحر غرقاً!

انتحر شاب مصري غرقا بسبب رفض المنتج السينمائي أحمد #السبكي منحه باقي أجره جراء مشاركته في صنع وإعداد التجهيزات الخاصة بفيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

التفاصيل تقول إن شابا مصريا يدعى عبد القادر فتحي عبد الحافظ 29 سنة تم العثور على جثته طافية في بحر شهاب الدين في مدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية شمال مصر.

انتقل رئيس مباحث مركز بلقاس لمكان البلاغ، وتبين أن زوجة الشاب الغريق كانت قد حررت محضرا باختفائه منذ 3 أيام بعد إصابته بحالة نفسية سيئة، وقالت في البلاغ إنه كتب ورقة أكد فيها أنه سينتحر بإلقاء نفسه في النيل.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن المصرية أن الشاب المنتحر يمتلك محلا للفراشة والإنارة بمدينة بلقاس، ويقوم بتجهيز قاعات الأفراح وسرداقات العزاء، وصادف أن المنتج أحمد السبكي كان يقوم بتصوير مشاهد من فيلمه الجديد "الماء والخضرة والوجه الحسن" بطولة منه شلبي وليلى علوي وباسم سمرة في مدينة بلقاس، والتقى بالشاب عبد القادر، وطلب منه العمل معه في تجهيز الفراشة والإنارة لمشاهد الفيلم، ومنحه مبلغا قيمته 10 آلاف جنيه، ووعده بسداد باقي المبلغ المستحق، وهو 160 ألف جنيه عقب انتهاء العمل.

أقارب الشاب قالوا في التحقيقات إنه بعد انتهاء تصوير الأجزاء الخاصة بالفيلم ببلقاس سافر عبد القادر إلى القاهرة للمطالبة بباقي أجره، ورفض منتج الفيلم منحها له، قائلا له لقد حصلت على الشهرة والأضواء اللازمة، وهي أكبر من أي أموال ما دفعه للجوء إلى الفنانين العاملين بالفيلم للوساطة في الحصول على باقي مستحقاته دون جدوى.

وأضافوا أن عبد القادر شعر باليأس من حصوله على مستحقاته، ومع تراكم الديون عليه أصيب بحالة نفسية سيئة، واختفى عن المنزل تاركا ورقة، ودوّن بها أنه سينتحر بإلقاء نفسه في النيل.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.