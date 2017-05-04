تفاصيل نقل المصرية "ذات النصف طن" من بومباي إلى أبوظبي

كشفت مصر للطيران تفاصيل #نقل #المصرية #إيمان_عبد_العاطي #صاحبة_النصف_طن من #مومباي بالهند إلى #أبوظبي في الإمارات لاستكمال علاجها.

وقالت إنه غادر، اليوم الخميس، في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة، رحلة مصر للطيران للشحن الجوي مطار مومباي بالهند لنقل المريضة المصرية إيمان عبد العاطي إلى أبوظبي، وذلك لاستكمال #رحلة_علاجها التي استغرقت ما يقرب من 3 شهور تقريبا لتستكمل علاجها بمستشفى آخر بإمارة أبوظبي. وقال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن ذلك يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي توليها الشركة أهمية كبرى حيث لا تتوانى أبدا عن تقديم خدماتها ولا تدخر جهدا في دعم مثل هذه الحالات المرضية التي تقتضي عناية خاصة وتهيئة جو صحي مناسب وبيئة خاصة تلائم حالة المريضة الصحية خلال رحلة سفر طويلة بالظروف التي تمر بها.

وأوضح الطيار باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أنه تم تسيير رحلة شحن خاصة على خط سير (القاهرة / بومباي / بومباي / أبوظبي)، حيث وصلت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

وأضاف أن شركة مصر للطيران للشحن الجوي كانت قد وفرت كافة إمكاناتها لنقل هذه الحالة الخاصة، والتي تعد المرة الثانية على التوالي التي تقوم فيها الشركة بنقلها، حيث كانت المرة الأولى في شهر فبراير الماضي إلى بومباي لبدء رحلة علاجها بالهند. ونظرا لعدم إمكانية دخولها من باب الطائرة لضخامة حجمها، كما أنه يتعذر نقلها على متن رحلات الشركة العادية.

وقال إن شركة الشحن الجوي قد أعدت لهذه الرحلة بشكل احترافي، حيث تم وضع الحالة على الطائرة من خلال رافعات تنقلها من السيارة إلى الطائرة والتي تم تجهيزها من الداخل بعجل لسهولة ومرونة دخول الفراش الذي تم تجهيزه على متن الطائرة، كما تم تثبيت هذا الفراش بمقابض في أرضية حتى نضمن عدم تعرض المريضة لأي حركة فجائية أثناء الرحلة. وقال إنه تم تزويد الطائرة بكافة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لحالتها طوال ساعات الرحلة إلى أن تصل إلى مطار أبوظبي بصحبة شقيقتها.

وذكر أنه كان في استقبال الحالة مدير مكتب مصر للطيران بأبوظبي أسامة هارون وأفراد المحطة وفريق متكامل من شركة الشحن الجوي، فضلاً عن فريق طبي متكامل من المستشفى المشرف على الحالة.