فيديو.. وصول المصرية "صاحبة النصف طن" إلى أبوظبي

غادرت #الفتاة_المصرية #إيمان المعروفة إعلاميا بـ " #صاحبة_النصف_طن "، يُعتقد على نطاق واسع أنها #أسمن_امرأة في العالم، مستشفى في #الهند اليوم الخميس، بعدما فقدت أكثر من 300 كلغ من وزنها وذلك لاستكمال العلاج في العاصمة الإماراتية #أبوظبي.

وكان وزن إيمان أحمد أكثر من نصف طن عندما خضعت لعمليات في مارس/آذار. ولم تمش إيمان (وعمرها في الثلاثينيات) على قدميها منذ نحو 25 عاما.

وكتب موفازال لاكداولا، الطبيب الذي يعالج إيمان في مدونة، أنها خضعت لسلسلة من العمليات الجراحية في مومباي ليصل وزنها لأقل من 200 كلغ. وأضاف أنها تحتاج لجراحة أخرى حتى تستطيع السير من جديد.

وكتب لاكداولا، أمس الأربعاء، أنه وعد إيمان "بحياة صحية وبخسارة الوزن" وهو ما حققه.

وتابع "هيكلها العظمي ضعيف، وعدم الحركة لسنوات طويلة عقد المشكلة. ستحتاج لجراحات متعددة لتقويم الفخذين والركبتين".

وقالت وسائل إعلام هندية إن أسرة إيمان غير راضية عن العلاج الذي تلقته في مومباي، وإن خلافات ثارت بينها وبين الفريق المعالج.