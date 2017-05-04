مصر.. محكمة النقض تلغي أحكاماً بإعدام 25 شخصاً

ألغت #محكمة_النقض المصرية، الخميس، أحكاما بالإعدام بحق 25 شخصا أدينوا بالتورط في اشتباكات بين #قبيلتين أوقعت 28 قتيلا في #أسوان (جنوب مصر) عام 2014، بحسب ما أفاد مسؤولون في القضاء.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في حزيران/يونيو 2016 بإعدام 25 متهما وبالسجن المؤبد لـ 21 متهما آخرين وأدانتهم بالاشتراك في قتل 28 شخصا خلال اشتباكات اندلعت بين قبيلتي #بني_هلال و #الدابودية النوبيتين بعد اتهامات بمحاولة التحرش بامرأة في الرابع والخامس من نيسان/إبريل 2014.

وقررت محكمة النقض إلغاء أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما) صادرة ضد 18 متهما وأمرت بإعادة محاكمة جميع #المتهمين الذين ألغيت الأحكام الصادرة بحقهم.

و#الثأر من العادات التي لا تزال سائدة في #صعيد مصر إلا أنه نادرا ما تشهد مصر اشتباكات عنيفة كتلك التي وقعت بين بني هلال والدابودية في نيسان/إبريل 2014.

وبعدما اتهمت إحدى القبيلتين رجلا من القبيلة الأخرى بمحاولة التحرش بامرأة، عقد اجتماع للتصالح ولكنه انقلب إلى اشتباك سقط فيه 3 قتلى من قبيلة بني هلال.

وفي اليوم التالي، أراد رجال من القبيلة الأخيرة الثأر للقتلى الثلاثة فوقعت اشتباكات قتل فيها 25 شخصا من القبيلتين قبل أن تتدخل قوات الجيش والشرطة للسيطرة على الموقف.