الرئيس المصري يزور الكويت والبحرين الأحد

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، عن زيارة #الرئيس_المصري عبد الفتاح #السيسي، لدولتي #الكويت و #البحرين، بدءا من الأحد في ثالث محطة خليجية خلال أسبوعين.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان إنه "من المقرر أن يتوجه الرئيس غداً الأحد إلى الكويت في زيارة رسمية لمدة يومين (..) تليها زيارة للبحرين (لم يحدد مدتها)"

وأوضح البيان الرئاسي أن "السيسي سيلتقي #أمير_الكويت، صباح الصباح، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق المشترك بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية بهدف تعزيز وحماية الأمن القومي العربي".

وأشار البيان إلى أن "السيسي سيعقد في البحرين، جلسة مباحثات مع #الملك_حمد آل خليفة، في إطار تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة".

ولفت إلى أن "الجلسة المصرية البحرينية، ستناقش سبل تعزيز وحدة الصف بين الدول العربية بما يساهم في تعزيز قدرتها على حماية مصالحها المشتركة ويلبي طموحات وآمال شعوبها، والوقوف بحسم أمام كافة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها"

وجولة الكويت والبحرين، هي ثالث محطة خليجية للسيسي خلال أسبوعين، حيث زار السعودية لمدة يومين، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، وكذلك الإمارات في 3 مايو/أيار الجاري.