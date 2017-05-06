بعد إغلاقه 55 يوماً.. مصر تفتح معبر رفح

فتحت السلطات المصرية، السبت، معبر #رفح البري استثنائياً لعودة مسافرين فلسطينيين عالقين، داخل الأراضي المصرية، إلى قطاع #غزة.

وقالت هيئة "المعابر والحدود"، التابعة لوزارة الداخلية بغزة في بيان: "فتحت السلطات المصرية، صباح اليوم، المعبر في اتجاه واحد، لمدة 3 أيام، من السبت وحتّى الاثنين المقبل، لعودة العالقين في الجانب المصري".

وأعلنت الهيئة، الخميس الماضي، عن قرار #السلطات_المصرية فتح معبر رفح لمدة 3 أيام، في اتجاه واحد فقط.

وتقول هيئة المعابر بغزة إن عدد المُسجلين للسفر يبلغ نحو 20 ألف حالة إنسانية، من #المرضى و #الطلبة وحملة الإقامات والجوازات الأجنبية.

وبحسب #وزارة_الداخلية بغزة، فإن فتح معبر رفح يأتي للمرة الأولى منذ 55 يوم إغلاق، معتبرةً إياها أطول فترة إغلاق للمعبر خلال الشهور الثمانية الماضية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة المسافرين.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/ تموز 2013، حيث تفتحه على فترات متباعدة لعبور الحالات الإنسانية.