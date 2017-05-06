قبائل سيناوية تحرق أوكار داعش وتستولي على سلاحه

أعلنت #قبائل_سيناء تصديها لعناصر #داعش في منطقة #رفح السبت وحرق أوكارهم والاستيلاء على بعض أسلحتهم وعتادهم وتسليمها إلى الجيش.

وقالت القبائل في بيان إنه تمت مداهمات اليوم لأوكار #تنظيم_أنصار_بيت_المقدس (داعش سيناء) في بعض المناطق جنوب رفح شمال سيناء وأسفرت تلك المداهمات عن مواجهات قصيرة فر على إثرها الدواعش مذعورين إلى جهات متفرقة وتجري مطاردتهم عن طريق عناصر القبائل مع متخصصين من ذوي الخبرة فى اقتفاء الأثر.

وأضافت أنه تم اغتنام كميات كبيرة من براميل الوقود بنزين وسولار وكميات من الأسلحة والذخائر ومادة "دي إن تي" وبعض المفخخات والألغام وعلى الفور تم تسليمها للقوات المسلحة.

وذكرت القبائل أن أبناء القبائل قاموا بحرق تلك الملاجئ والعشش التي كانت تستخدم كملاذ وإيواء لعناصر التنظيم في تلك المناطق الصحراوية القاحلة.

