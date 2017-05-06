مصر.. مقتل اثنين من عناصر الإخوان في مواجهة مع الشرطة

لقي اثنان من عناصر #الإخوان مصرعهما في تبادل لإطلاق نار مع #الشرطة_المصرية، حسب بيان لوزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيانها إن المعلومات أفادت باختباء كلٍ من عضوي الحراك المسلح الهاربين عبدالله رجب علي عبدالحليم " مواليد 1/5/1992 – مهندس – يقيم بقرية العدوة / مركز الفيوم"، ومحمد عبدالستار إسماعيل مصطفى غيث "مواليد 3/7/1973 – مدرس – يقيم عزبة الفار - قرية المهدية – أبوالمطامير/البحيرة" مطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 420/2017 حصر أمن دولة عليا - الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي) بقطعة أرض زراعية على الطريق الدولي/مركز طنطا.

وذكرت أنه حال اقتراب القوات من المكان المُشار إليه فوجئت بإطلاق #أعيرة_نارية بكثافة، مما دفعهم إلى التعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن #مصرعهما والعثور بالمكان على عدد 2 #بندقية آلية وكمية من الذخيرة.

وقالت إن المذكورين من مسؤولي تصنيع ونقل العبوات الناسفة للحركات المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان #الإرهابي ( حسم ، لواء الثورة)، حيث أكدت المعلومات اضطلاع الأول بتصنيع #العبوة المستخدمة في واقعة استهداف أفراد الشرطة بمحافظة الغربية أثناء خروجهم من مركز تدريب قوات الأمن بتاريخ 1/4/2017 مما أسفر عن استشهاد اثنين من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، واضطلاع الثاني بنقل وإيواء العناصر القائمة على تنفيذ الواقعة (موضوع القضية رقم 11542/2017 جنح مركز طنطا ).

وذكرت أنه بالإضافة لذلك فقد تلقى العنصران التدريبات على تصنيع العبوات المتفجرة بإحدى المزارع الكائنة بقرية الإمام الغزالي / مركز الدلنجات / محافظة البحيرة، والتي كانت تستغل في تصنيع العبوات المتفجرة والتي تم استهدافها مؤخراً والعثور بها على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في تصنيعها.