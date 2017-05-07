حبس نجل مسؤول كبير في عهد مبارك بتهم قضايا فساد

أمر المستشار #طه_عبدالعليم قاضي التحقيق المنتدب من هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض، في #مصر حبس #محمد_كمال _الشاذلي، نجل وزير شؤون مجلس الشعب الأسبق، وأمين التنظيم الأسبق للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الأسبق #حسني _مبارك لمدة 15 يوماً، في قضية اتهام الوزير الراحل بتحقيق كسب غير مشروع مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.

وذكر مصدر قضائي رفيع المستوى أن قاضي التحقيق طالب برفع الحصانة البرلمانية عن معتز كمال الشاذلي نجل الوزير الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي، كما طلب ضبط وإحضار نائرة محمد أمين زوجة كمال الشاذلي، ونجلتهما #منى_كمال_الشاذلي، وذلك للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من الاستفادة من ثروة كمال الشاذلي التي حققها بشكل غير مشروع.

البداية كانت في العام 2011 عقب ثورة يناير حيث تلقى جهاز الكسب غير المشروع تحريات من الأجهزة الرقابية، تفيد بتحقيق الوزير الأسبق لكسب غير مشروع قيمته نحو 30 مليون جنيه، على نحو لا يتفق مع مصادر دخله المشروعة المقررة، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته، ثم أحيل ملف التحقيقات إلى "قاضي التحقيق لاستكمال التحقيقات.

القضية التي قيدت برقم ١٤ لسنة ٢٠١١، تكشف حصول الوزير الراحل وأفراد أسرته على أراض في #محافظة_البحر_الأحمر ومدينة 6 أكتوبر بطرق شابها فساد واستغلال نفوذ وبلغت قيمتها 30مليون جنيه ثم آلت هذه الثروة لأفراد أسرة الوزير بعد وفاته.

وطوال السنوات الماضية استمر التحقيق في القضية وجمع المعلومات والأدلة التي تثبت استفادة أسرة #الوزير الراحل من هذه الثروة غير المشروعة والتي آلت إليهم بعد وفاة الوزير.