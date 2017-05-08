جامعة مصرية تحقق مع طالبة بسبب لافتة مضحكة

أحالت #جامعة_السويس في #مصر طالبة للتحقيق، بسبب لافتة علقتها على واجهة مباني #الجامعة تعتذر فيها لحبيبها، وهو طالب بالجامعة يدعى مودي، كما استدعت ولي أمرها.

وكان طلاب الجامعة قد فوجئوا بلافتة تعتذر فيها طالبة لحبيبها الطالب بنفس الجامعة ويدعى #مودي وتعلن حبها له، وعلى الفور تم إزالة اللافتة واستدعاء الطالب والطالبة لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وتبين أن الطالبة كانت تمر بأزمة مع حبيبها، ولم تجد وسيلة للاعتذار له سوى أن تكتب تلك اللافتة وتضعها في الجامعة ليشاهدها أصدقاؤهما، وتكون خير وسيلة لرد اعتبار حبيبها ومصالحته أمام الجميع.

وقررت #إدارة_الجامعة #استدعاء_ولي_أمر الطالبة والتحقيق معها.