محكمة مصرية تعاقب مرشد الإخوان بالمؤبد بـ"عمليات رابعة"

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد لمحمد بديع، المرشد العام للإخوان، واثنين آخرين في قضية "غرفة عمليات رابعة".

وقررت المحكمة معاقبة 15 متهما آخرين، بينهم صلاح سلطان، بالسجن المشدد 5 سنوات، فيما قضت ببراءة 21 آخرين بينهم الصحافي هاني صلاح الدين، مدير تحرير صحيفة "اليوم السابع" السابق.

وكانت محكمة أخرى أصدرت حكماً بإعدام بديع و13 آخرين في نفس القضية في أبريل/نيسان 2015 وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد. لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.

وعرفت القضية باسم "غرفة عمليات رابعة" نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد #رابعة_العدوية في القاهرة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم من بينها تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف القانون والاشتراك في الاتفاق على قلب دستور الدولة وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد وللقبض على #رئيس_الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية وكنائس.

واتهمتهم أيضا بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة #الإنترنت والقنوات الفضائية وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث من دون ترخيص.