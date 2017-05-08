مصر تحبط محاولة لاختراق حدودها من ناحية ليبيا

أحبط #الجيش_المصري محاولة لاختراق #حدود البلاد من ناحية #ليبيا، وأعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري أن #القوات_الجوية أحبطت محاولة لاختراق #الحدود_الغربية، وقامت برصد وتتبع وتدمير 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود.

وأضاف أنه، وبناءً على #معلومات_استخبارية مؤكدة تفيد بتجمع عدد كبير من السيارات استعداداً للتسلل إلى داخل #الحدود_المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبأوامر من #القيادة_العامة_للقوات_المسلحة، أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية.

وقال إنه تم اكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية، وأسفرت العملية التي استمرت على مدار 48 ساعة الماضية عن رصد واستهداف 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من #الأسلحة و #الذخائر و #المواد_المهربة وتدميرها بشكل كامل.

وذكر المتحدث العسكري المصري أن القوات الجوية وعناصر #حرس_الحدود استمرا في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.