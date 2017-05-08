مقتل 8 في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بجنوب مصر

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم الاثنين، إن قوات الأمن قتلت ثمانية مسلحين في تبادل لإطلاق النار، أثناء محاولة القبض عليهم في جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني رفيع قوله إن قوات الأمن توجهت لاعتقال المسلحين، الذين وصفهم "بالعناصر الإرهابية" وكانوا يختبئون في "وكر" على الطريق بين مدينتي #سفاجا و #سوهاج.

وأسفر تبادل إطلاق النار بين الجانبين عن مقتل 8 مسلحين وعثرت القوات بحوزتهم على أسلحة نارية وذخائر.

ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الداخلية للتعقيب ولم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن حول هذه الواقعة.

والشهر الماضي قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن قتلت 7 #إرهابيين في مخبأ بمنطقة جبلية في محافظة أسيوط بجنوب البلاد.

وأضافت أنهم كانوا يعتنقون أفكار تنظيم #داعش المتطرف ويخططون لاستهداف #دير وعدد من #المسيحيين.

وجاء ذلك بعد يوم من مقتل 45 شخصاً على الأقل وإصابة 125 آخرين في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيسة #مارجرجس بمدينة طنطا بدلتا النيل والكنيسة #المرقسية بالإسكندرية خلال احتفالات أحد السعف الذي وافق التاسع من أبريل نيسان.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجيري أحد السعف، وتوعد المسيحيين بمزيد من الهجمات.

وينشط متطرفون موالون لتنظيم داعش في شمال شبه جزيرة #سيناء المصرية منذ سنوات، وكانت هجماتهم تتركز على قوات الجيش والشرطة لكنهم كثفوا هجماتهم على المسيحيين خلال الشهور القليلة الماضية.