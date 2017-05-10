لأول مرة.. قرينة السيسي تظهر في لقاء رئاسي

لأول مرة تظهر انتصار عامر، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، في لقاء رئاسي منذ تولي السيسي منصب الرئيس.

وبثت رئاسة #مصر صورا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا والسيدة قرينته، وذلك خلال توقف طائرتهما بمطار #القاهرة في طريقهما إلى المملكة المتحدة، وظهرت فيها قرينة الرئيس المصري.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالرئيس كينياتا، معرباً عن ارتياحه لحرص الجانبين على استمرار التنسيق والتشاور المشترك، حيث يأتي هذا اللقاء في أعقاب زيارة الرئيس لنيروبي في شهر فبراير الماضي، بما يساهم في تطوير العلاقات المتميزة بين الجانبين، وتحقيق المصالح المشتركة في كافة المجالات.

وجدد السيسي الدعوة إلى #الرئيس_الكيني للقيام بزيارة رسمية إلى مصر، وهو ما رحب به الرئيس الكيني، معرباً عن تطلعه لزيارة مصر قريباً.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء بين الرئيسين شهد استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل الدفع قدماً بالعلاقات بينهما، خاصة في المجالات الاقتصادية، حيث أكد الرئيسان أهمية عقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية خلال عام 2017.

وأضاف السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد كذلك بحث عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في دولة الصومال الشقيق، حيث يشارك الرئيس الكيني في مؤتمر تنظمه المملكة المتحدة والصومال والأمم المتحدة، وتشارك فيه مصر بوفد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بغرض وضع أسس التعاون بين المجتمع الدولي والصومال في الفترة القادمة لاستيفاء استحقاقاته الدستورية وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة، وبناء المؤسسات الأمنية والجيش الصومالي ليضطلع بمهامه في مكافحة الإرهاب.