الأزهر يتبرأ من داعية شهير كفّر المسيحيين

أعلن #الأزهر براءته من داعية مصري أفتى بتكفير المسيحيين وأثارت فتواه جدلاً كبيراً، خلال اليومين الماضيين .

وقال الأزهر، في بيان رسمي اليوم الخميس، إن "مجمع البحوث الإسلامية ناقش بجلسته المنعقدة بمشيخة الأزهر ما صدر عن الدكتور سالم عبد الجليل من تصريحات بشأن الديانة المسيحية والمسيحيين"، مضيفاً أن "المجمع يحرص على بيان أن ما صدر عن الدكتور سالم هو تعبير عن رأي شخصي له، ولا يعبر لا عن الأزهر الذي لا يملك تكفير الناس، ولا عن أي هيئة من هيئاته المنوط بها التفسير والتحدث باسمه".

واعتبر المجمع أنه "لا يمثل الأزهر الشريف إلا الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والقرارات الصادرة من هيئة كبار العلماء مجتمعة، ومجمع البحوث الإسلامية مجتمعاً، أو دار #الإفتاء فيما تصدره من فتاوى تلتزم بالأصول الإسلامية التي لا خلاف عليها في الأزهر الشريف وبين علمائه".

وكان الداعية المصري الذي كان يشغل منصب وكيل #وزارة_الأوقاف_المصرية قد أدلى في برنامج ديني يقدمه على فضائية مصرية بتصريحات تسيء للمسيحيين والعقيدة المسيحية وعلى الفور أصدر وزير الأوقاف قراراً بمنعه من الخطابة .

من جانبها، قررت الفضائية وقف برنامج الداعية وفسخ التعاقد معه، واعتذرت لـ"الإخوة المسيحيين".

كذلك، اعتذر الداعية عن تصريحاته، وقال في تدوينه له على صفحته الرسمية على موقع #التواصل_الاجتماعي فيسبوك إن "البعض فهم غير المقصود".