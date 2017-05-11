مصري يصنع عربة تنافس "التوك توك" واسع الانتشار

في ورشته القريبة من #أهرامات_الجيزة صنع #أحمد_سعيد_عمر عربة صغيرة ذات أربع عجلات، آملا أن تسد الفجوة في السوق.

السيارة "الميني" التي أنتجها عمر مستطيلة الشكل، ولها جسم من الصلب، وتتسع لستة أفراد، وهي أقل ثمنا من #التوك_توك المستورد واسع الانتشار نظرا لصناعتها من مواد محلية بالكامل تقريبا.

وارتفعت أسعار المنتجات المستوردة منذ أن خفضت الحكومة قيمة الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني في إطار إجراءات لتحفيز الاقتصاد.

ويصل سعر التوك توك إلى نحو 38 ألف جنيه (2105 دولارات)، وهو مزود بمحرك سعته اللترية 175 سي.سي، بينما تتكلف سيارة عمر 34 ألفا ولها محرك بسعة لترية 300 سي.سي.

وقال عمر البالغ من العمر 35 عاما لرويترز "هي حاجة بديلة (عن التوك توك) بسعر أفضل واقتصاديا أفضل وبفكر أوسع وأشمل".

وينتشر التوك توك ذو الثلاث عجلات في الكثير من مدن #مصر، خاصة في الأحياء ذات #الشوارع الضيقة، وأغلب هذا النوع مستورد من #الهند.

ونظرا لارتفاع تكلفة الاستيراد يعتقد عمر أن السوق قد تتسع لتصميمه الجديد.

ويقول عمر إن السيارات متاحة في بعض المعارض، وإن هناك من اشتراها.