مصر.. أول قتيلين من قبائل سيناء في اشتباكات مع داعش

سقط أول قتيلين من أبناء قبائل سيناء في اشتباكات عنيفة مع عناصر #داعش جرت فجر الخميس.

وقال مسؤول قبلي لـ"العربية.نت" إن اشتباكات جرت بين أبناء القبائل وعناصر داعش أسفرت عن سقوط أكثر من 10 بصفوف داعش وقتيلين من أبناء القبائل، هما سالم لافي وتامر الشاعر.

كما أضاف أن أبناء القبائل عازمون على تصفية الدواعش مهما كلفهم الأمر، وأكد أن المعركة مستمرة بتنسيق كامل مع الجيش.

من جانبه، قال عيسى الخراطيم شيخ مشايخ #قبائل_سيناء أن القبائل لن تتوانى عن مواجهة هذا التنظيم الإرهابي وتطهير أراضي وربوع #سيناء منه، وأكد أنه سيتم الانتهاء من تصفية الدواعش وطرد ما تبقى من فلولهم قبل نهاية العام الحالي 2017.

وكانت #قبيلة_الترابين قد تمكنت من ضبط العشرات من عناصر داعش بينهم قيادي خطير يدعى أسعد العمارين ويتولى الإمداد في التنظيم خلال مواجهات جرت في معاقل داعش بالمهدية ونجع شبانه جنوب #رفح وقامت بتسليمهم للجيش.

كما تمكنت القبائل من العثور على بعض مخازن سلاح داعش وعتاده وبعض وسائل اتصالاته وسلمتهم للجيش أيضاً.