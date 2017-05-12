بولندا تشكر مصر لتعاونها بتحقيقات حادث انتحار مواطنتها

قدم وزير خارجية #بولندا الشكر لوزير الخارجية المصري على تعاون السلطات المصرية في التحقيقات الخاصة بحادث وفاة السائحة البولندية، وذلك في اتصال هاتفي جري بينهما عصر الجمعة.

وصرح المستشار #أحمد_أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن #سامح_شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً من وزير خارجية بولندا، حيث قدم خلاله الشكر للتعاون القائم بين السلطات المصرية والبولندية في متابعة التحقيقات الخاصة بحادث وفاة السائحة البولندية #ماجدولينا مؤخراً.

وقد أكد وزير الخارجية، خلال الاتصال، على أن الجانب المصري سوف يستمر في تقديم كافة أشكال المساعدة، والتنسيق وتبادل المعلومات مع الجانب البولندي خلال المرحلة القادمة لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.

وأضاف أبو زيد، أن الوزيرين أعربا عن تطلعهما لإتمام الزيارة المقررة لرئيس بولندا إلى #مصر من النصف الثاني من العام، بمناسبة مرور 90 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبولندا. وكذا لقاء القمة المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح #السيسي ورؤساء دول مجموعة #فيشجراد خلال الفترة القادمة، فضلاً عن التطلع للتنسيق والتشاور بين الوزيرين بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية المختلفة.

وكانت فتاة بولندية قد لقيت مصرعها بعد انتحارها بالسقوط من أعلى مستشفى بمرسى علم جنوب البلاد، وذكر بعض الصحف والمواقع البولندية أنها تعرضت لاغتصاب جماعي دفعها للانتحار، وهو ما ثبت عدم صحته بعد ذلك.