بالتعاون مع القبائل.. الجيش يصفي قياديا داعشيا في سيناء

تمكن #الجيش_المصري، بالتعاون مع قبائل #سيناء، من تصفية قيادي خطير بتنظيم #داعش_سيناء يدعى محمود نمر زغرة الشهير بـ"توتا" وذلك في مواجهات عنيفة جرت في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وكشف مصدر قبلي أن القيادي الداعشي كان مسؤولاً عن التدريب بالتنظيم.

في سياق متصل، عثر أهالي سيناء على جثث 6 إرهابيين ملقاة في مزرعة بمنطق شرق الماسورة، فيما قال مسؤول قبلي لـ"العربية.نت" إن #اشتباكات جرت بين أبناء القبائل وعناصر التنظيم أسفرت عن سقوط أكثر من 10 متطرفين وقتيلين بصفوف أبناء القبائل هما سالم لافي وتامر الشاعر الشهير بـ"الدبور".

وذكر المسؤول أن أبناء القبائل عازمون على تصفية الإرهابيين مهما كلفهم الأمر، مؤكداً أن المعركة مستمرة وبتنسيق كامل مع الجيش.

وكانت قبيلة الترابين قد تمكنت من ضبط العشرات من عناصر "داعش"، بينهم قيادي يدعى أسعد العمارين يتولى الإمداد في التنظيم، خلال مواجهات جرت في معاقل الإرهابيين بالمهدية ونجع شبانة جنوب رفح، وقامت بتسليمهم للجيش.