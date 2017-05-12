عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم مصر

"كهربا" نجم اتحاد جدة يخطب ابنة الحضري حارس منتخب مصر

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
كهربا والحضري
رابط مختصر

يحتفل، اليوم الجمعة، اللاعب المصري الدولي ونجم نادي #الزمالك المعار لنادي #اتحاد_جدة #محمود_كهربا بخطوبته إلى #شدوى_الحضري ابنة #عصام_الحضري، #حارس_المرمى المخضرم لمنتخب #مصر وفريق #وادي_دجلة.

شدوى ابنة الحضري شدوى ابنة الحضري

وكان #كهربا قد ارتبط بمذيعة #مصرية لكنه انفصل عنها أخيراً، وخلال وجوده مع #منتخب_مصر أثناء مشاركته في بطولة #الأمم _الإفريقية الأخيرة في الغابون، والتي فازت بها الكاميرون وحصل المنتخب المصري على مركز الوصيف، تقرب من #الحضري الذي تولى حراسة مرمى المنتخب في البطولة. وتوطدت العلاقة بين اللاعبين لتنتهي بعلاقة مصاهرة وارتباط بين كهربا و #ابنة_الخضري.

الحضري وكهربا الحضري وكهربا

محمود كهربا من مواليد العام 1994، لعب مع فريق #إنبي ثم احترف في الخارج وعاد لينضم لنادي الزمالك، وفاز معه ببطولة كأس #مصر، وأعير من خلاله لنادي #الاتحاد في #جدة بالسعودية، وفاز معه ببطولة كأس ولي العهد.

كهربا والحضري كهربا والحضري

أما عصام الحضري فهو من مواليد العام 1973، لعب مع نادي #دمياط وانضم من خلاله للمنتخب الأولمبي المصري، ثم انتقل للنادي الأهلي وحقق معه عدة بطولات محلية وقارية، كما حقق مع #المنتخب_المصري 3 بطولات إفريقية، ثم انتقل لنادي سيون السويسري وعاد لينضم لعدة أندية مصرية هي #الإسماعيلي و #الزمالك ووادي دجلة.

الحضري وكهربا الحضري وكهربا

تولى الحضري حراسة مرمى منتخب مصر في البطولة الإفريقية الأخيرة، بعد إصابة حارسي المرمي الآخرين أحمد الشناوي وشريف إكرامي. وساهم بتألقه في صعود منتخب مصر للنهائي في كأس الأمم الإفريقية. وكان أكبر لاعب في البطولة وأكثرهم تحقيقاً للبطولات.

شدوى ابنة الحضري شدوى ابنة الحضري
شدوى ابنة الحضري شدوى ابنة الحضري
شدوى ابنة الحضري شدوى ابنة الحضري
شدوى ابنة الحضري شدوى ابنة الحضري
شدوى ابنة الحضري شدوى ابنة الحضري

كلمات دالّة

#الزمالك, #اتحاد جدة, #محمود كهرباء, #شدوى الحضري, #عصام الحضري, #حارس المرمى, #مصر, #وادي دجلة, #كهرباء, #مصرية, #منتخب مصر, #الأمم, #الحضري, #ابنة الخضري, #انبي, #الاتحاد, #جدة, #دمياط, #المنتخب المصري, #الاسماعيلي, #كرة القدم, #منتخب, #كهربا, #محمود كهربا, #إنبي, #الإسماعيلي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر