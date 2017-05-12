"كهربا" نجم اتحاد جدة يخطب ابنة الحضري حارس منتخب مصر

يحتفل، اليوم الجمعة، اللاعب المصري الدولي ونجم نادي #الزمالك المعار لنادي #اتحاد_جدة #محمود_كهربا بخطوبته إلى #شدوى_الحضري ابنة #عصام_الحضري، #حارس_المرمى المخضرم لمنتخب #مصر وفريق #وادي_دجلة.

وكان #كهربا قد ارتبط بمذيعة #مصرية لكنه انفصل عنها أخيراً، وخلال وجوده مع #منتخب_مصر أثناء مشاركته في بطولة #الأمم _الإفريقية الأخيرة في الغابون، والتي فازت بها الكاميرون وحصل المنتخب المصري على مركز الوصيف، تقرب من #الحضري الذي تولى حراسة مرمى المنتخب في البطولة. وتوطدت العلاقة بين اللاعبين لتنتهي بعلاقة مصاهرة وارتباط بين كهربا و #ابنة_الخضري.

محمود كهربا من مواليد العام 1994، لعب مع فريق #إنبي ثم احترف في الخارج وعاد لينضم لنادي الزمالك، وفاز معه ببطولة كأس #مصر، وأعير من خلاله لنادي #الاتحاد في #جدة بالسعودية، وفاز معه ببطولة كأس ولي العهد.

أما عصام الحضري فهو من مواليد العام 1973، لعب مع نادي #دمياط وانضم من خلاله للمنتخب الأولمبي المصري، ثم انتقل للنادي الأهلي وحقق معه عدة بطولات محلية وقارية، كما حقق مع #المنتخب_المصري 3 بطولات إفريقية، ثم انتقل لنادي سيون السويسري وعاد لينضم لعدة أندية مصرية هي #الإسماعيلي و #الزمالك ووادي دجلة.

تولى الحضري حراسة مرمى منتخب مصر في البطولة الإفريقية الأخيرة، بعد إصابة حارسي المرمي الآخرين أحمد الشناوي وشريف إكرامي. وساهم بتألقه في صعود منتخب مصر للنهائي في كأس الأمم الإفريقية. وكان أكبر لاعب في البطولة وأكثرهم تحقيقاً للبطولات.