مكافأة مقابل معلومات عن مكان أول سيدة عمدة في مصر

تبذل الأجهزة الأمنية في #مصر جهوداً مكثفة للبحث عن ناهد لاشين، أول سيدة تولت منصب #العمدة في البلاد، والتي اختفت بعد خروجها من منزلها قبل 63 يوماً.

وقال صلاح عبد الحميد لاشين شقيق ناهد، التي تنتمي لقرية كفر حانوت مركز كفر صقر محافظة الشرقية شمال مصر، إن شقيقته تعرضت للاختطاف رافضاً اتهام أي جهة معينة بخطفها وملوحاً بوجود تقصير في البحث عنها. وقد تقدمت الأسرة بعرض مغر لمن يرشد عن مكان اختفائها أو يدلي بمعلومات تفيد في الوصول إليها.

وذكر صلاح في حديث خاص مع "العربية.نت" أن الأسرة عرضت رحلة عمرة أو ما يعادل قيمتها وهو مبلغ 15 ألف جنيه مصري تسلم نقداً، إضافة إلى عقد عمل في الخارج براتب يصل إلى 16 ألف جنيه لمن يرشد عن مكانها. كما أوضح أن الأسرة تقدمت بمحضر يحمل رقم 2541 إداري كفر صقر بغيابها عن المنزل، وتم إخطار نيابة كفر صقر للتحقيق، مشيراً إلى أنه لم يحدث شيء حتى الآن.



كما أضاف أن شقيقته أخبرته يوم اختفائها أنها في الطريق للمستشفى للقيام بفحوصات وزيارة بعض المرضى، وطالبها بانتظاره. وفور وصوله أخبرته إدارة المستشفى بعدم قدومها.

ولفت صلاح إلى أنه سيتوجه إلى قصر الاتحادية صباح الأحد ويوجه نداء للرئيس المصري، عبد الفتاح #السيسي، لتكثيف البحث عن شقيقته التي طال غيابها وفشلت كل محاولا ت العثور عليها، مشيراً إلى أنها كانت ضمن فريق الحملة الانتخابية للسيسي في محافظة الشرقية عام 2014 وتتولى منصباً في حزب الحركة الوطنية بقيادة المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق.

كذلك أكد أنه لا توجد خلافات مع أحد وتتمتع شقيقته بحب جميع أهالي قريتها والقرى المجاورة، لذلك لاقت ترحيباً بتعيينها في منصب العمدة.