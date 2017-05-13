الأزهر يعد قانوناً لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين

قرر الدكتور #أحمد_الطيب، #شيخ_الأزهر، تشكيل لجنة بإشراف محمد عبدالسلام، المستشار القانوني والتشريعي للأزهر، وذلك لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم #الدين.

وذكر المستشار محمد عبدالسلام أن هناك عدة اجتماعات مع عدد من الخبراء والمختصين لعرض الأفكار الأولية على شيخ #الأزهر، موضحاً أن الدكتور الطيب وجّه بأن يتم العمل بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة على إعداد مشروع القانون، تمهيداً لعرضه علي #هيئة_كبار_العلماء لمناقشته ثم تقديمه إلى #البرلمان خلال دور الانعقاد القادم، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

وأوضح عبدالسلام أن الغرض من إعداد مشروع القانون المقترح هو تجريم #الحض_على_الكراهية ومظاهر #العنف التي تمارس باسم الأديان، وهي منها براء.

وأضاف أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الأزهر في مكافحة العنف و #التطرف، والعمل على نشر #الخطاب_المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن #سماحة_الأديان، واتخاذ كافة السبل من أجل نشر ثقافة #التسامح والأخوة بين الناس، ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد و #الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.