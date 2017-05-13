السيسي يتسلم دعوة "القمة الإسلامية الأميركية" في الرياض

استقبل الرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي، اليوم السبت، الدكتور #عصام_بن_سعيد، وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور سفير المملكة العربية #السعودية بالقاهرة.

وصرح السفير #علاء_يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر بأن الوزير السعودي نقل إلى الرئيس تحيات جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسلّم الرئيس دعوة #خادم_الحرمين الشريفين لحضور القمة العربية الإسلامية الأميركية، التي ستعقد بالرياض بحضور الرئيس الأميركي دونالد #ترمب يوم 21 مايو/أيار الجاري، مؤكداً تطلع الجانب السعودي لمشاركة مصر بالقمة في ضوء ما سيساهم به ذلك في إثراء أعمالها وخروجها بالنتائج المرجوة.

وأكد الدكتور عصام بن سعيد خلال اللقاء على قوة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص المملكة العربية السعودية على الارتقاء بمختلف أطر التعاون الثنائي، فضلاً عن التشاور والتنسيق المستمر مع مصر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة بما يُحقق مصالح الأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بالوزير السعودي، وطلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً ما تتميز به العلاقات المصرية السعودية من خصوصية، وما تتسم به من طابع استراتيجي.

وأشار يوسف إلى أن الرئيس أعرب عن تطلع مصر لتنمية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يساهم في تدعيم التضامن والعمل العربي المشترك، كما أعرب عن تقديره لدعوة العاهل السعودي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأميركية المقرر عقدها بالرياض، لاسيما في ضوء دقة المرحلة التي يمر بها الوطن العربي والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وأعرب السيسي كذلك عن تمنياته بخروج القمة بنتائج تدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.