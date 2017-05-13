ضبط 3 أشخاص مشتبه بهم بتنفيذ عمليات إرهابية في سيناء

أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية القبض على 3 أفراد من المشتبه بهم في تنفيذ عمليات إرهابية، وإبطال عدد من العبوات الناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك وذلك في منطقة وسط #سيناء.

وهذا بيان القوات المسلحة حول مضبوطات العملية العسكرية التي قام بها الجيش الثالث:

- اكتشاف وكر تابع للعناصر التكفيرية، عثر بداخله على عدد [2 بندقية آلية - قاذف ر.ب .ج - كمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة - 2 نظارة ميدان - 2 جهاز لاسلكي - 2 شيكارة تحتوي على مادة c4 شديدة الانفجار، والتي تستخدم في تصنيع #العبوات الناسفة ] .

- ضبط عربة ربع نقل وعدد (10) دراجة نارية ومخزن يحتوي على كمية من قطع غيار الدراجات النارية خاصة #العناصر_التكفيرية .

- اكتشاف وتدمير عدد (9) مزرعة للنباتات المخدرة تقدر مساحتها بحوالي (3) أفدنة، بالإضافة إلى حرق (3) أطنان من المواد المخدرة المعدة للبيع.

- القبض على (3) أفراد مشتبه بهم في تنفيذ عمليات إرهابية، وإبطال عدد من العبوات الناسفة كانت معدة لاستهداف #القوات على محاور التحرك.