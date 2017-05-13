مصر تدين حادث القطيف وتؤكد وقوفها بجانب السعودية

دانت #مصر، السبت، الهجوم الإرهابي على محافظة #القطيف السعودية.

وقالت #وزارة_الخارجية_المصرية، في بيان لها السبت، إنها تدين "بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في #حي_المسورة بمحافظة القطيف السعودية، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة عشرة آخرين، من بينهم أربعة من قوات الأمن السعودية".

وأعربت مصر عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد البيان تضامن مصر ووقوفها إلى جانب المملكة العربية #السعودية في مواجهة #الإرهاب والتطرف، الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ودعمها لكافة "ما تتخذه السعودية من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات والخلايا الإرهابية، حماية لأمنها وحفاظاً على سلامة مواطنيها".