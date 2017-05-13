مصر.. مجلس الدولة يخالف البرلمان ويرشح واحدا فقط

قرَّر #مجلس_الدولة_المصري ترشيح المستشار، يحيى الدكروري، أقدم النواب منفرداً وإرسال اسمه لرئيس الجمهورية، لتولي رئاسة المجلس.

يأتي القرار، في تحدٍّ لقانون الهيئات القضائية الجديد، الذي أقره #البرلمان_المصري مؤخراً، وينص على ترشيح أقدم ثلاثة نواب لرئيس الهيئة يتم إرسالهم لرئيس الجمهورية لاختيار واحد فقط من بينهم رئيساً للهيئة.

وقال مصدر برلماني لـ"العربية.نت" إن القانون يتيح لرئيس الجمهورية اختيار واحد من أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة القضائية، وفِي حالة عدم توافر الشروط المطلوبة في الثلاثة يحق للرئيس اختيار واحد من بين أقدم 7 نواب.

وكانت محكمة النقض والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة قد التزمت بالقانون الجديد وتقدمت بقائمة من أقدم 3 مرشحين لرئاستها.