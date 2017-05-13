"توثيق الخطوبة".. مشروع قانون اجتماعي يثير الجدل في مصر

أثار مشروع قانون "توثيق الخطوبة" الذي أعلنت عنه النائبة في #البرلمان_المصري #عبلة_الهواري الكثير من ردود الفعل المتباينة بين الشباب والأسر المصرية، ما بين مؤيد ومعارض للمشروع.

وأكدت النائبة أن اقتراحها بتوثيق الخطوبة هدفه ضمان الجدية والحفاظ على #حرمة_البيوت، والحفاظ على كرامة الأسرة، في حين رافضي مشروع القانون يؤكدون أنه سيكون عقبة جديدة تضاف إلى العقبات الاقتصادية والاجتماعية، التي تقف أمام زواج الشباب.

وكانت النائبة قالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أمس الجمعة، أن هذا المشروع سيكون بناء على عقد موثق بين #أهل_العروسين، ويثبت فيه مدة #الخطوبة وقيمة #الشبكة والمهر وفي أثناء الانفصال سيكون هناك شرط جزائي على المتسبب في فسخ الخطوبة.

وقالت الهواري إن هناك عادت غير شرعية، وليس لها سند شرعي تقع فيها الأسر مثل قائمة المنقولات التي تحرر من قبل الزوج لزوجته قبل عقد القران ليس لها سند في #الشريعة_الإسلامية.