شاهد أول فيديو لمبارك بعد حصوله على البراءة

ظهر الرئيس المصري الأسبق #حسني_مبارك بصحة جيدة، وذلك في أول ظهور له عقب خروجه من المستشفى العسكري بالمعادي في #القاهرة، حيث استقبل النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، مبارك الخرينج، في مقر إقامته بمصر الجديدة.

وظهر خلال المقابلة #جمال_مبارك نجل الرئيس الأسبق، الذي رحب بالضيف الكويتي.

النائب الكويتي نشر صورة جمعته مع مبارك ونجله على حسابه في "تويتر" معلقا عليها بالقول "تشرفت اليوم بلقاء الرئيس السابق لجمهورية #مصر العربية حسني مبارك".

وكان كريم حسين مؤسس صفحة "أنا آسف يا ريس" على موقع "فيسبوك"، والتي تهتم بنشر أخبار الرئيس المصري الأسبق ويتابعها الملايين، نشر الأسبوع الماضي وقبل ساعات من الاحتفال بالعيد الـ 89 لميلاد مبارك أحدث صورة له داخل مقر إقامته".

وظهر مبارك بصحة جيدة، ويقف بجواره ابنه الأكبر علاء وحفيده عمر علاء.

مبارك انتقل للإقامة في منطقة #مصر_الجديدة عقب خروجه من #مستشفى_المعادي_العسكري، وبعد حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، ويستقبل ضيوفه من حين لآخر، ويمارس حياته اليومية المعتادة.