متحدث عسكري سابق يرتبط بمذيعة مصرية

تم الإعلان، مساء السبت، في #القاهرة عن زواج المذيعة المصرية، #إيمان_أبو_طالب من المتحدث السابق للجيش المصري، العميد محمد سمير، الذي ترك منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي وتولى بدلاً منه العقيد تامر الرفاعي.

وقام بعقد القران رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، الدكتور أحمد عمر هاشم، في دار القوات الجوية بالقاهرة، فيما اقتصر الحفل على دعوة المقربين من العروسين والأهالي.

يذكر أن إيمان أبو طالب من مواليد آذار/مارس .1980 عملت في قنوات خليجية ومصرية عدة، وهي حالياً في قناة دي أم سي التي افتتحت مؤخراً. تزوجت من قبل وتحديداً في العام 2007 من شريف أحمد محمد، لكن الزواج لم يدم طويلاً، وأثمر عن طفلين هما نادين وأحمد. كما شاركت في بعض الأعمال السينمائية والفنية.

أما العميد محمد سمير فقد كان يشغل منصب المتحدث العسكري المصري خلفاً للعقيد أحمد علي، أول متحدث للجيش، وذلك منذ 1 تموز/يوليو 2014 وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2017. تولى منصب نائب رئيس فضائية "العاصمة" منذ أشهر قليلة. له تجربتا زواج سابقتان، إحداهما من إعلامية مصرية أيضاً.