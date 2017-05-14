مصر.. إنقاذ 23 أجنبياً من الموت حرقاً بالغردقة

تمكن #الجيش_المصري من إنقاذ 23 سائحاً من الموت بعد نشوب حريق في أحد اللنشات السياحية بمدينة #الغردقة.

وقال تامر الرفاعي #المتحدث_العسكري المصري، إنه في إطار جهود #القوات_البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة السواحل البحرية، وبناءً على الاستغاثة الواردة إلى قاعدة #البحر_الأحمر البحرية حول اشتعال النيران بأحد اللنشات السياحية شمال شرق ميناء الغردقة، صدرت الأوامر من #القيادة_العامة_للقوات_المسلحة بتوجيه وحدات الإنقاذ التابعة للقوات البحرية لتقديم المعاونة بالإنقاذ والإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخلاء عدد 23 سائحا من جنسيات مختلفة وطاقم اللنش المكون من 8 أفراد، فضلاً عن تقديم المعاونة الطبية والإدارية لهم ونقل إحدى السائحات المصابة بحالة اختناق إلى مستشفى الغردقة العام.

وفي سياق آخر، قال المتحدث العسكري إن إحدى الوحدات البحرية المكلفة بتأمين الساحل تمكنت من إنقاذ مركب للصيد من الغرق أمام #جزيرة_الجفتون بعد تعطل محركاته وعلى متنه 4 مصريين، وسط ظروف جوية بالغة الصعوبة، وقامت الوحدة البحرية بتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية لطاقم المركب.