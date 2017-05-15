مصر.. البحث عن سائق متهور قتل حفيدة الزعيم محمد فريد

أمرت نيابة #القاهرة الجديدة بسرعة ضبط وإحضار قائد #سيارة متهور تسبب في مقتل فتاة تبلغ من العمر 19 وتدعى نور أحمد انور، تبين فيما بعد أنها حفيدة #الزعيم_المصري الراحل محمد فريد.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليها كانت تجلس في المقعد الخلفي لسيارتها التي تقودها شقيقتها في شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس شرقي العاصمة المصرية القاهرة عندما جاءت سيارة مسرعة يقودها شاب #متهور وقفز بسيارته فوق سيارة الفتاتين بعد اجتيازه لمطب صناعي فقتل الطالبة على الفور بينما أصيبت شقيقتها.

وأدلى شهود عيان بأوصاف السيارة والشاب قائدها، وأكدوا أن السيارة المتسببة في الحادث كانت تسابق سيارة أخرى بنفس الشارع.

الزعيم محمد فريد من مواليد 20 يناير 1868 في القاهرة، خلف الزعيم الراحل مصطفى كامل في رئاسة الحزب الوطني القديم، وناضل في سبيل القضية المصرية وحصول #مصر على الاستقلال التام من الاحتلال البريطاني.

أنشأ محمد فريد مدارس ليلية في الأحياء الشعبية لتعليم الفقراء وكبار السن الأميين مجاناً، وقام بالتدريس فيها رجال الحزب الوطني القديم التي أسسها مصطفى كامل وأنصاره من المحامين والأطباء الناجحين، وذلك في أحياء القاهرة، ثم بدأت تنتشر في الأقاليم، وتوفي في عام 1919.